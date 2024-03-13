Дмитрий Нагиев может вернуться на телевидение летом 2024 года

Телеведущий Дмитрий Нагиев может вернуться не телеканал МУЗ-ТВ в качестве ведущего музыкальной премии в 2024 году. На это намекнул гендиректор канала Захар Бабин на пресс-завтраке, посвященном грядущему мероприятию.

В Москве состоялась встреча организаторов одной из главных премий страны с представителями СМИ. На ней были названы имена трех артистов, которые станут лицом церемонии в этом году – Клава Кока, Лолита Милявская, Владимир Маркони и Лера Кудрявцева. Также было объявлено, что будет и пятый ведущий, однако его личность пока держится в тайне.

Захар Бабин, отвечая на вопросы журналистов, затронул тему тех, кто в разные годы выходил на сцену премии. Среди них был и Дмитрий Нагиев, который уже довольно долгое время практически не появляется в публичном пространстве. По словам гендиректора канала, вполне вероятно, что именно он будет пятым ведущим. Но он предпочел сохранить интригу.

«Нагиев – уважаемая персона, он крутой, классный. У нас есть еще один ведущий под вопросом, поэтому я не буду раскрывать, будет ли Дмитрий Нагиев на премии», - сказал Бабин.

Отметим, что довольно много вопросов вызвало назначение Лолиты ведущей премии МУЗ-ТВ 2024, так как уже два месяца она борется с последствиями «голой» вечеринки Насти Ивлеевой. У нее до сих пор нет концертов и телевизионных эфиров, и сама она не может сказать, когда ситуация нормализируется.

Ранее Лолита Милявская рассказала о планах на будущее.