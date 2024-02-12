Нужны доказательства получения морального вреда: юрист рассказала, с чем идти в суд, если чуть не убило сосулькой

С наступлением весны и перепадами температур еще зимой возникает такая проблемы, как оледенение на крышах. Сосульки могут в любой момент упасть на человека. Если подобное все же произошло, то ситуацией наверняка займутся правоохранители. Однако что делать, если глыба упала рядом, но не зацепила, а напугала до ужаса? С этим вопросом сайт «Страсти» обратился к бизнес-юристу Анастасии Подгрудковой.

Не так давно в Екатеринбурге школьница едва не погибла под снежной глыбой, которая упала с крыши. Девочка чудом избежала смерти. Огромная льдина рухнула рядом и проломила козырек у подъезда. Ребенок сильно испугался. Его мать хотела получить запись с камер видеонаблюдения, чтобы не оставить это дело без внимания. Но охранник ЖК отказал женщине.

Как могла действовать екатеринбурженка дальше? По словам юриста, женщина могла написать жалобу директору управляющей компании, которая занимается очисткой крыш, или в жилищную инспекцию. Также есть возможность обращения в суд, но в таком случае важно предоставить доказательства получения морального вреда, иначе никак не получится компенсировать ущерб.