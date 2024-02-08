Проломила козырек у подъезда: школьницу чуть не убила глыба снега

Падение глыбы снега с крыши едва не привело к трагичным последствиям в Екатеринбурге. Рядом с домом, где упала льдина, проходила девочка, передает E1.ru.

На улице Анри Барбюса рухнула снежная глыба с крыши. Она была настолько тяжелой, что проломила козырек у подъезда. О случившемся рассказала мама школьницы, которая проходила рядом с опасным местом. По словам женщины, еще секунда и ее дочери было бы не избежать серьезных травм.

«Всем прекрасно понятно, какие могли бы быть последствия: девочку весом чуть больше 30 килограммов просто убило бы», — заявила жительница Екатеринбурга.

Женщина попыталась раздобыть запись падения глыбы рядом с ребенком. Однако охранник здания, с крыши которого рухнула наледь, отказался предоставить видеоматериал с камеры наблюдения.

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