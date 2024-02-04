Чудом остался жив: гигантская сосулька чуть не убила артиста Юрия Лозу в день 70-летия

На композитора Юрия Лозу чуть не упала гигантская сосулька. Инцидент произошел в день его рождения.

Сосулька рухнула на дорогую иномарку артиста и пробила лобовое стекло. Поэт-песенник подозревает, что если бы он вышел из дома на пять минут раньше, то ледяная глыба могла бы рухнуть ему на голову. Об этом он рассказал в эфире передачи «Ты не поверишь!» на НТВ.

Актер Анатолий Журавлев поспешил успокоить друга, пояснив, что Лоза родился в рубашке, а новое лобовое стекло, которое стоит около 200 тысяч рублей, — дело наживное.

В день своего 70-летия артист дал концерт в столичном ресторане. Теперь музыкант зарабатывает в основном на таких выступлениях, поскольку он перессорился со своими друзьями-музыкантами из-за критики их творчества. Поэтому Лозу редко зовут на какие-либо мероприятия и фестивали.

Ранее Лоза высказывался об участниках «голой» вечеринки, устроенной блогером Настей Ивлеевой. Он считает: для возвращения на сцену этим артистам придется что-то предпринять или «очень долго выжидать». Подробности читайте здесь.