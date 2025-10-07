«Нужно расширять перечень профессий»: член СПЧ Меркачева поддержала инициативу об обучении в колониях дизайну

Член Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева отреагировала на инициативу активистов разрешить в колониях обучать дизайну, чтобы заключенные после освобождения могли легко найти работу. По мнению Меркачевой, это хорошее предложение. Более того, она считает, что можно было бы разрешить преступникам выполнять работу по дизайну дистанционно. Об этом она рассказала сайту «Страсти».

Ева Меркачева отметила, что, кроме дизайна, в колониях могли бы преподаваться и другие дисциплины, чтобы заключенные получали разное образование.

«Инициативу, безусловно, поддерживаю. Нужно расширять перечень профессий, которым могут обучить осужденных за решеткой. Более того, они могли бы, еще находясь в колонии, выполнять дистанционно какую-то работу по дизайну. Но это почти нереально. Вряд ли начальники ИК будут искать заказчиков, это непросто. Проще и выгоднее обучить швейному производству и посадить за швейные станки», — поделилась Меркачева.

Инициатива об обучении заключенных дизайну поступила Госдуме. Активисты, подготовившие обращение, считают, что у заключенных есть все качества для успешного обучения и последующей работы в дизайнерской сфере: дисциплина, усидчивость, понимание принципов организации пространства и следование современным тенденциям.

