«От Средневековья надо уходить»: в СПЧ поддержали предложение Москальковой не сажать в «клетки» некоторых обвиняемых
© NATALIA KOLESNIKOVA/AFP/East News
Член Совета при президенте РФ по правам человека Ева Меркачева прокомментировала сайту «Страсти» предложение уполномоченной по правам человека в России Татьяны Москальковой сажать граждан, которые не обвиняются в тяжких преступлениях против личности, в зале суда не в «клетки», а рядом с адвокатом. Она поддержала данную инициативу и заявила, что «от этого Средневековья надо давно уходить».
Москалькова говорила, что «клетки» можно не демонтировать, но людей, не совершивших тяжкие преступления против личности, сажать рядом с адвокатом. Она также отмечала, что в «клетке» нет стола, чтобы разложить документы и по-человечески подготовиться к защите.
«Я полностью поддерживаю Татьяну Николаевну. Я сама выступала несколько раз с такой инициативой. Причем я выступала и в Совете Федерации, и на других площадках, и везде встречала поддержку. Однако ничего не происходило. Точнее, скажу вам, что по запросу сенатора Совета Федерации Людмилы Нарусовой, ей ответили, например, что демонтаж «клеток» в Москве обойдется в круглую сумму, которой нет у судебного департамента», - поделилась член СПЧ.
Меркачева считает, что было бы гуманно не использовать «клетки» в судах для тех, кто не опасен, но оставить для совершивших зверские преступления.
«В действительности можно «клетки» оставить, а просто их не использовать. И это логично, это разумно, это гуманно, это вообще правильно. Человек, который еще не признан виновным, особенно если он не опасен, обвиняется в ненасильственном преступлении, сидит в «клетке». Это уже создает психологический эффект, что он виновен. В общем, от этого Средневековья надо давно уходить. Люди не звери, чтобы их держали в «клетке». Держать в «клетках» нужно действительно тех, которые подозреваются в совершении зверских преступлений. То есть они уже преступили то, что их держало в человеческом мире и позволяло называться людьми, когда они совершили страшные преступления с особой жестокостью, насилием и так далее», - сказала член СЧП.
Ранее Ева Меркачева прокомментировала сайту «Страсти» убийство 14-летней подражательницей битцевского маньяка Александра Пичушкина семилетней девочки в Бердянске. Член СЧП рассказывала, что в соцсетях есть группы, где фанаты преступника обсуждают его деяния и признаются в любви.