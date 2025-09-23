«От Средневековья надо уходить»: в СПЧ поддержали предложение Москальковой не сажать в «клетки» некоторых обвиняемых

Член Совета при президенте РФ по правам человека Ева Меркачева прокомментировала сайту «Страсти» предложение уполномоченной по правам человека в России Татьяны Москальковой сажать граждан, которые не обвиняются в тяжких преступлениях против личности, в зале суда не в «клетки», а рядом с адвокатом. Она поддержала данную инициативу и заявила, что «от этого Средневековья надо давно уходить».

Москалькова говорила, что «клетки» можно не демонтировать, но людей, не совершивших тяжкие преступления против личности, сажать рядом с адвокатом. Она также отмечала, что в «клетке» нет стола, чтобы разложить документы и по-человечески подготовиться к защите.