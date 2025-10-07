«Они уже живут в коливинге, работают в коворкинге»: Госдуме предложили делать из заключенных дизайнеров

Госдуме предложили инициативу об обучении заключенных дизайну. Авторы проекта считают, что это поможет лицам, находящимся в местах лишения свободы, после выхода быстрее находить себе работу. Об этом узнал сайт «Страсти».

В обращении, которое оказалось в распоряжении «Страстей», сказано, что цель проекта – снижение уровня рецидивной преступности за счет возможности получить востребованную профессию в сфере дизайна. Активисты уверены, что многие преступники возвращаются в колонии, так как сталкиваются с безработицей. И эту ситуацию может помочь решить профессиональная переподготовка.

Авторы инициативы предложили ввести в колониях дисциплины: дизайн с нуля до PRO; дизайн интерьера; нейросети. Также в документе сказано, что после обучения заключенные должны получить диплом государственного образца, а также помощь в трудоустройстве. По данным активистов, заработок может варьироваться от 15 тысяч рублей за проект и до 140 тысяч рублей в месяц.

«Лица, находящиеся в местах лишения свободы, уже обладают качествами для успешного обучения и последующей работы в дизайне. Дисциплина и усидчивость: привычка к строгому распорядку дня и следованиям инструкциям формирует высокий уровень самоорганизации, необходимый для освоения сложных программ и работы в установленные сроки. Понимание принципов организации пространства: кто лучше человека, прожившего в камере 6x4 метров, знает о принципах эргономики и организации пространства? Следование современным тенденциям: они уже живут в коливинге, работают в коворкинге, правильно питаются и ведут здоровый образ жизни», - сказано в обращении.

