«Нужно ее деятельность приостанавливать»: Бородин высказался об актерских курсах Хаматовой в РФ

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин в комментарии сайту «Страсти» высказался о деятельности Чулпан Хаматовой, которая продолжает зарабатывать в России и запустила актерские курсы.

«Мы считаем, что нужно проводить проверку по этому поводу. Так как она буквально недавно собирала деньги для ВСУ. Необходимо ставить вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении нее. Кроме того, она у нас в России еще не признана иноагентом. Мы недавно просили, чтобы ее внесли в список. И нужно ее деятельность в России приостанавливать по одной причине, потому что непонятно, куда деньги пойдут, которые она с этих курсов соберет, и кого она вообще будет поддерживать на эти деньги», – сказал глава ФПБК.

Виталий Бородин отметил, что актрисе нельзя давать возможность зарабатывать деньги в России, так как она – «враг нашей страны». По его мнению, вопрос нужно ставить «жестко» и «бесцеремонно».

«Также нужно внести ее в список террористов и экстремистов, запретить въезд в нашу страну. Это должны были сделать давно, потому что это предатель Родины, который работает на западные структуры, выполняет западную повестку. Мы сегодня подготовим запрос, чтобы возбудили уголовное дело в отношении нее. Мы уже запустили проверку, чтобы ее признали иноагентом, буквально еще чуть-чуть, и, думаю, ее внесут в этот список», – добавил он.

Глава ФПБК пояснил, что эту позицию разделяют граждане страны, которые регулярно пишут и просят, чтобы Чулпан Хаматову признали иностранным агентом и возбудили в отношении нее уголовное дело. Кроме того, он напомнил, что недавно просил Минкульт лишить Хаматову звания народной артистки России.

Ранее мы писали о том, что ГП РФ направила в Минюст запрос о признании Чулпан Хаматовой иноагентом.