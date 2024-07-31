Продает уроки по актерскому мастерству: Чулпан Хаматова продолжает зарабатывать в России

Актриса Чулпан Хаматова продолжает зарабатывать в России. Ее уроки по актерскому мастерству заметили у одного из сервисов с онлайн-курсами.

Об этом сообщает Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

Источник обратил внимание на то, что в Москве сервис с онлайн-курсами продает уроки уехавшей Хаматовой. На сайте ее называют актрисой театра и кино, заслуженной и народной артисткой России, общественным деятелем.

«Онлайн-курсы выдающихся людей» предлагают купить за 4500 рублей. После оплаты будет доступна подписка на три месяца.

Ранее сообщалось, что Хаматова отказалась общаться с певицей Аллой Пугачевой после спектакля Данилы Козловского. Постановку показывали в Юрмале. Хаматова была в плохом настроении.

Примадонна появилась на спектакле в кожаных лосинах, рубашке, пиджаке и буквально стала звездой вечера. У Чулпан тем временем дела идут не очень хорошо: недавно ее уволили из Нового Рижского театра.