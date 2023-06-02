Нутрициолог Зубарева: почему одни худеют и приходят в форму за несколько месяцев, а другие — нет
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Чаще всего к услугам нутрициолога прибегают люди, которые хотят сбросить лишний вес, начать сбалансированно питаться, сделать тело подтянутым и привлекательным. Нутрициолог Наталья Зубарева рассказала нам, почему одни пациенты худеют и приходят в форму всего за несколько месяцев, а другие — нет.
Некоторое время назад, ведя приемы, доктор билась над одной загадкой: почему при одинаковых вводных ее рекомендации помогают не всем пациентам? «Это было даже не необычно. Это была тайна похлеще Бермудского треугольника!» - признается Зубарева.
Один возраст, один исходный вес, одни и те же диагнозы и анализы, но одна женщина через месяц-полтора худеет и приходит в норму, а другая – нет. Нутрициолог перепробовала разные подходы, пыталась копать глубже, устраивала допросы с пристрастием по поводу соблюдения всех рекомендаций. А потом в один прекрасный день Наталья Зубарева уловила от пациентки легкий запах «после вчерашнего». Усомнившись в собственных догадках, врач спросила пациенту: «Это у вас духи или…?». Ответ оказался сокрушительным. Как выяснилось, девушка по субботам выпивает по бутылке шампанского, плюс к этому пару раз в неделю после работы пропускает бокал-другой за ужином.
«Надо же как-то после трудового дня расслабиться. А так-то я диету вашу соблюдаю», - заключила она.
Вот только с учетом «алкогольных» калорий толку от назначенной нутрициологом диеты уже немного. Мало того, что спиртное само по себе калорийно, оно содержит кучу сахара (в бутылке вина его может быть до 20%). Плюс алкоголь тормозит реакции организма, отвечающие за самоконтроль, и может возбуждать аппетит. То есть высок риск в качестве закуски съесть гораздо больше запланированного и необходимого, подчеркивает специалист.
Особенно когда мы держим курс на снижении веса. Мне говорят: «Ну я же не алкоголик!». Безобидное на первый взгляд пристрастие, которое, по факту, наносит огромный вред здоровью и внешнему виду. И самое печальное, что на сегодняшний день им грешит практически половина пациентов. К счастью, большинство довольно быстро признает, что это вредная привычка, с которой не построишь стройность и здоровый образ жизни.
Наталья Зубарева
Нутрициолог, основательница клиники «Доктора Зубаревой»
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