Как алкоголь влияет на органы ЖКТ и можно ли их обезопасить: гастроэнтеролог Вялов

Есть простой способ защитить свой организм от алкоголя: просто не употреблять его. На этом рекомендации гастроэнтеролога можно было бы заканчивать, если бы не одно «НО»: иногда это слишком сложно для человека. Поэтому вопрос полной отмены этилового спирта рассматривать не будем. Поговорим лишь том, что пить, сколько пить, и как преодолевать последствия воздействия алкоголя на органы пищеварительной системы. В этом непростом вопросе нам помог разобраться гастроэнтеролог, гепатолог, к.м.н. Сергей Вялов.

Какой алкоголь лучше с точки зрения слизистой, а не печени?

· Не крепкий;

· Не газированный.

По словам специалиста, оптимальный градус – вино. Оно недостаточно крепкое, чтобы обжигать слизистую оболочку. Оно негазированное (в классическом варианте), поэтому не «раздувает» желудок, не вызывает отрыжку и изжогу. Но в зависимости от состава может иметь разные показатели кислотности и этим раздражать слизистую желудка.

«Крепкий алкоголь лучше не употреблять или хотя бы не пить на голодный желудок. Он оказывает прямое токсическое действие на слизистую оболочку, повышает риск воспаления, усугубляет течение хронических болезней», - подчеркивает Вялов.

Вот что происходит со слизистой не только желудка, но и кишечника при употреблении крепкого алкоголя:

· слизистая отекает;

· возможно воспаление;

· сужаются сосуды;

· плохо всасывается жидкость.

Крепкий алкоголь оказывает дубящее действие на слизистую оболочку, поэтому нарушает всасывание как самого веселящего напитка, так и пищевых продуктов, совместно с которыми этот напиток употребляется.