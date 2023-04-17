Как алкоголь влияет на органы ЖКТ и можно ли их обезопасить: гастроэнтеролог Вялов
Есть простой способ защитить свой организм от алкоголя: просто не употреблять его. На этом рекомендации гастроэнтеролога можно было бы заканчивать, если бы не одно «НО»: иногда это слишком сложно для человека. Поэтому вопрос полной отмены этилового спирта рассматривать не будем. Поговорим лишь том, что пить, сколько пить, и как преодолевать последствия воздействия алкоголя на органы пищеварительной системы. В этом непростом вопросе нам помог разобраться гастроэнтеролог, гепатолог, к.м.н. Сергей Вялов.
Какой алкоголь лучше с точки зрения слизистой, а не печени?
· Не крепкий;
· Не газированный.
По словам специалиста, оптимальный градус – вино. Оно недостаточно крепкое, чтобы обжигать слизистую оболочку. Оно негазированное (в классическом варианте), поэтому не «раздувает» желудок, не вызывает отрыжку и изжогу. Но в зависимости от состава может иметь разные показатели кислотности и этим раздражать слизистую желудка.
«Крепкий алкоголь лучше не употреблять или хотя бы не пить на голодный желудок. Он оказывает прямое токсическое действие на слизистую оболочку, повышает риск воспаления, усугубляет течение хронических болезней», - подчеркивает Вялов.
Вот что происходит со слизистой не только желудка, но и кишечника при употреблении крепкого алкоголя:
· слизистая отекает;
· возможно воспаление;
· сужаются сосуды;
· плохо всасывается жидкость.
Крепкий алкоголь оказывает дубящее действие на слизистую оболочку, поэтому нарушает всасывание как самого веселящего напитка, так и пищевых продуктов, совместно с которыми этот напиток употребляется.
Газированный алкоголь не настолько опасен, но может быть неприятным для пациента. Пиво и шампанское переполняют желудок и кишечник газами. Переполненный желудок растягивается и болит. Это неприятно в здоровом желудке, и опасно в больном, потому что если есть язвы, то увеличивается риск кровотечения и перфорации (дырки в желудке). Из-за пузырьков часто появляется изжога. Это связано как с повышением давления в желудке, так и с ухудшением моторики органов пищеварительной системы.
Сергей Вялов
Гастроэнтеролог, гепатолог, к.м.н
Сколько алкоголя безопасно употреблять для печени?
Безопасной дозой считается 1 дринк в сутки для женщины, 2 дринка для мужчины. 1 дринк — это 14 г чистого этилового спирта. То есть, это примерно 300 мл пива, 150 мл вина или 35 мл водки.
Большая доза алкоголя плохо влияет на ЖКТ. Под влиянием этилового спирта нарушается всасывание нутриентов, снижается эффективность пищеварения, развивается дисбактериоз, раздувается живот из-за метеоризма, может развиться хроническое воспаление в кишечнике. Про печень и говорить нечего: она от алкоголя разрушается и замещается рубцами.
Чем защититься от алкоголя
Если не употреблять алкоголь невозможно, приходится использовать лекарства, чтобы защититься от последствий приема этилового спирта. Крепкий алкоголь «сжигает» слизистую, а пиво вызывает брожение в кишечнике. Такие ситуации требуют применения гастропротекторов. Они создают условия для регенерации тканей. Для уменьшения воспаления слизистой оболочки и ее восстановления, то есть регенерации, врачи используют препараты из группы ребамипида. Они увеличивают толщину слизи и слизистого слоя.
Для защиты печени используют препараты из группы урсодезоксихолевой кислоты, которые восстанавливают структуру органа, уменьшают фиброз и воспаление. Моторику пищеварительного тракта можно улучшить препаратами из группы прокинетиков: исчезнут тяжесть и тошнота. Решить проблему с изжогой поможет прием антацидов.
«Употребляя алкоголь, знайте меру. Это лучшая защита пищеварительного тракта», - заключил специалист.
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