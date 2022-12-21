Стало известно, можно ли потолстеть от алкоголя

Новый год наступит уже через 10 дней, поэтому многие из нас готовятся к длительным праздникам не только ментально, но и физически – сидят на диетах, потеют в фитнес-залах. Но что делать, если сбросить лишний вес всё никак не удается? Нутрициолог Алена Маслова рекомендует обратить внимание на то, как вы проводите выходные и вечера в компании, а именно – на количество потребляемого алкоголя. Доктор поясняет: 1 грамм спирта содержит 7 ккал, значит 100 грамм крепкого алкоголя без добавленных сахаров – 250/300 ккал. Спирт не содержит БЖУ (белки, жиры, углеводы) и потому не может отложиться в жир, то есть если вы будете употреблять крепкий алкоголь и не станете закусывать, то вы не поправитесь. Однако стоит понимать, что расщепление и выведение спирта из организма требует много энергии и ресурсов, поэтому вы будете истощать свои запасы витаминов и минералов, уточняет Алена Маслова. Кроме того, алкоголь разрушает белковые соединения – это говорит о том, что при злоупотреблении алкоголем может развиться саркопения (дефицит мышечной и костной ткани). Кожа, волосы, ногти – всё тело начнет разрушаться. Также, по словам нутрициолога, алкоголь провоцирует голод, то есть если вы будете пить и обильно закусывать, то все лишние жиры и углеводы осядут на боках. Стало быть, оставаться красивыми, стройными, здоровыми и молодыми, употребляя при этом спиртосодержащие напитки на регулярной основе, довольно сложная задачка.