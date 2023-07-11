Нумеролог Лидерман о будущем Романа Костомарова после протезирования

Олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова выписали из Коммунарки 6 июля, но вскоре он снова должен вернуться в больницу. В стенах медучреждения спортсмен провел сложнейший период своей жизни длительностью более шести месяцев. Мы решили узнать у нумеролога Ирины Лидерман, что ждет Романа Костомарова в будущем.

Специалист обратилась к американской нумерологии, которая как раз рассматривает периоды жизни.

Дата рождения фигуриста 08.02.1977.

По словам Ирины Лидерман, сейчас у Романа заканчивается третий этап жизни, который длился с 37 до 46 лет. То есть с февраля происходит очень важный переход на новый этап.

«С 37 до 46 лет у Романа стоит 4-ка, как цифра, которая мешает, цифра помех. Она уже оказывает влияние на жизнь спортсмена. Воздействие продлится достаточно долго — до 55 лет. Четверка ясно показывает, что человеку необходимо отдыхать, иначе он может столкнуться с заболеванием», - поясняет эксперт.

Смотрим далее по датам. С 2014 года у Романа были отсылки к ослаблению здоровья, отмечает Лидерман. Как мы помним, в 2013 году он вышел в финал 4 сезона Ледникового периода, а в 2014 году занял только 8 место с Александрой Урсуляк с номером на музыку из фильма «Холодное лето 53-го».

В 2016 году Роман тоже не стал финалистом шоу в новом сезоне с партнершей Анжеликой Кашириной, однако у него появился второй ребенок — сын Илья. Возможно, здесь Вселенная уже делала ему намеки: «Роман, сфокусируйся на семье, уделяй ей больше внимания!», подчеркивает Лидерман.