Нумеролог Лидерман о будущем Романа Костомарова после протезирования
Источник: Starface.ru
Олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова выписали из Коммунарки 6 июля, но вскоре он снова должен вернуться в больницу. В стенах медучреждения спортсмен провел сложнейший период своей жизни длительностью более шести месяцев. Мы решили узнать у нумеролога Ирины Лидерман, что ждет Романа Костомарова в будущем.
Специалист обратилась к американской нумерологии, которая как раз рассматривает периоды жизни.
Дата рождения фигуриста 08.02.1977.
По словам Ирины Лидерман, сейчас у Романа заканчивается третий этап жизни, который длился с 37 до 46 лет. То есть с февраля происходит очень важный переход на новый этап.
«С 37 до 46 лет у Романа стоит 4-ка, как цифра, которая мешает, цифра помех. Она уже оказывает влияние на жизнь спортсмена. Воздействие продлится достаточно долго — до 55 лет. Четверка ясно показывает, что человеку необходимо отдыхать, иначе он может столкнуться с заболеванием», - поясняет эксперт.
Смотрим далее по датам. С 2014 года у Романа были отсылки к ослаблению здоровья, отмечает Лидерман. Как мы помним, в 2013 году он вышел в финал 4 сезона Ледникового периода, а в 2014 году занял только 8 место с Александрой Урсуляк с номером на музыку из фильма «Холодное лето 53-го».
В 2016 году Роман тоже не стал финалистом шоу в новом сезоне с партнершей Анжеликой Кашириной, однако у него появился второй ребенок — сын Илья. Возможно, здесь Вселенная уже делала ему намеки: «Роман, сфокусируйся на семье, уделяй ей больше внимания!», подчеркивает Лидерман.
Что же касается будущего Романа — здесь все прекрасно, и оно будет по-настоящему светлым. С 46 лет уже подключилась новая цифра — 8, которая говорит нам о том, что с ним все будет в порядке. Чемпион сможет хорошо зарабатывать, так как восьмерка напрямую связана с деньгами и с финансовыми потоками. Но Роману очень важно отслеживать свое окружение и сводить к минимуму людей с более низкими вибрациями, чем у него самого, иначе поток может сойти на нет.
Ирина Лидерман
Нумеролог
Важно помнить, что цифра помехи остается до 55 лет — а это значит, что Роману крайне необходимо научиться виртуозно совмещать и работу, и отдых.
Также нумеролог посмотрела персональный год для Романа.
2022 год был для него обнулением кармы и закрытием долгов, а также временем духовных исканий. В такое время важно ничего не менять, относиться к себе максимально бережно.
Текущий, 2023 год — время денег, осознания своей силы воли и авторитета. Можно открыть новое дело и реализовываться в нем. Очень ресурсным будет август 2023 года, убеждена эксперт.
А следующий, 2024 год, будет для Романа временем подведения итогов, когда обязательно нужно анализировать свою жизнь, исправлять и исцелять ошибки, чтобы в будущем двигаться легко и свободно. Ресурсными месяцами станут апрель и май 2024 года.
«Важно изучать подробно свои даты рождения, чтобы было несколько вариантов развития событий и можно было выбрать наилучший исход без особого ущерба для себя», - заключила Ирина Лидерман.
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