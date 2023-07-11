Романа Костомарова кладут в больницу: что произошло на этот раз

Фигурист Роман Костомаров вернется в больницу, откуда был выписан 6 июля. Причину возвращения узнал Пятый канал.

Оказалось, что Костомарову нужно примерить протезы на руки. Их привезут в ближайшее время: в течение двух дней.

Искусственные конечности уже примеряли, но отправили на доработку. В случае, если они подойдут, протезы оставят, и спортсмен пробудет в больнице примерно неделю. За это время Костомаров должен к ним привыкнуть, весь процесс будут контролировать специалисты.

Напомним, 6 июля олимпийский чемпион опубликовал видео прощания с персоналом «Коммунарки». Она заявил, что уходит в хорошем настроении, и поблагодарил врачей. В общей сложности спортсмен находился в «Коммунарке» 175 дней. Первоначально он думал, что останется в больнице на час, сделает укол и вернется домой, но все получилось иначе.

В день его выписки появилась информация, что Костомаров через неделю должен вернуться в стационар. Говорилось, что его отпустили домой на неделю провести время с семьей в привычной обстановке.

Затем он должен вернуться для протезирования рук. Причем программа восстановления расписана до осени 2023 года. Руки у Костомарова до сих пор перебинтованы.