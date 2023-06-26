Нумеролог Лидерман назвала две причины, которые подталкивают Филиппа Киркорова менять внешность

Почему люди вдруг начинают меняться? Вчера еще они были всем довольны и развивались в своей области, а потом вдруг, ни с того ни с сего, резко меняют сферу деятельности или собственную жизнь. Так случилось с поп-королем Филиппом Киркоровым, который в данный период своей жизни решил кардинально изменить свою внешость. Узнали у нумеролога Ирины Лидерман.

«Ответить на эти вопросы нам поможет американская нумерология. Благодаря ней мы подробно изучаем периоды жизни, каждый из которых длится ориентировочно 30 лет», - поясняет специалист.

По словам специалиста, у Филиппа Киркорова первый период длился с рождения до 33 лет и прошел под вибрацией 4. Это давало ему стабильное развитие и возможность не уходить от цели. Во втором большом периоде, который длится у Филиппа сейчас и будет продолжаться до 60 лет, происходит максимальная реализация.

Так почему же поп-король именно сейчас решил так преобразиться?

Причина 1. Вибрация 3 в текущем периоде, которая заставляет артиста самовыражаться любыми способами.

В третьем периоде, с 60 и до конца жизни, у Филиппа запланирована смена места жительства и работы — это период свободы, познание себя.

Также Лидерман рассмотрела более короткие периоды, которые называются этапами в жизни артиста.

• Первый период совпадает с первым этапом и тоже длился до 33 лет.

• Второй этап у него длился до 42 лет, вибрация помощи — восьмерка. Это было время расцвета творчества артиста, время возможностей.

• Третий этап длился до 51 года, вибрация помощи — шестерка. В данном случае она получилась из 15. А эта цифра в таронумерологии относится к сильному аркану — аркану дьявола, когда нужно быть аккуратнее с личной жизнью.

• Четвертый этап длится сейчас и будет продолжаться до окончания жизни артиста. Он проходит под вибрацией девятки, это время отдачи и служения.

«Возможно, что сейчас путем перемен во внешности артист ищет себя внутреннего, и чуть позже он придет к своему личному личностному росту, развитию духовности и отдаче того опыта, который у него уникален», - считает Лидерман.

Причина 2. Сейчас период самопознания и поиск духовности, которая проявляется в поиске идеальной внешности.

У Филиппа сейчас вибрация помех 1, это говорит о том, что он хочет что-то кому-то доказывать. Понятно, что это желание подсознательное, не обязательно осознаваемое, поясняет нумеролог.