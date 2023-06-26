Нумеролог Лидерман назвала две причины, которые подталкивают Филиппа Киркорова менять внешность
Фото: Starface.ru
Почему люди вдруг начинают меняться? Вчера еще они были всем довольны и развивались в своей области, а потом вдруг, ни с того ни с сего, резко меняют сферу деятельности или собственную жизнь. Так случилось с поп-королем Филиппом Киркоровым, который в данный период своей жизни решил кардинально изменить свою внешость. Узнали у нумеролога Ирины Лидерман.
«Ответить на эти вопросы нам поможет американская нумерология. Благодаря ней мы подробно изучаем периоды жизни, каждый из которых длится ориентировочно 30 лет», - поясняет специалист.
По словам специалиста, у Филиппа Киркорова первый период длился с рождения до 33 лет и прошел под вибрацией 4. Это давало ему стабильное развитие и возможность не уходить от цели. Во втором большом периоде, который длится у Филиппа сейчас и будет продолжаться до 60 лет, происходит максимальная реализация.
Так почему же поп-король именно сейчас решил так преобразиться?
Причина 1. Вибрация 3 в текущем периоде, которая заставляет артиста самовыражаться любыми способами.
В третьем периоде, с 60 и до конца жизни, у Филиппа запланирована смена места жительства и работы — это период свободы, познание себя.
Также Лидерман рассмотрела более короткие периоды, которые называются этапами в жизни артиста.
• Первый период совпадает с первым этапом и тоже длился до 33 лет.
• Второй этап у него длился до 42 лет, вибрация помощи — восьмерка. Это было время расцвета творчества артиста, время возможностей.
• Третий этап длился до 51 года, вибрация помощи — шестерка. В данном случае она получилась из 15. А эта цифра в таронумерологии относится к сильному аркану — аркану дьявола, когда нужно быть аккуратнее с личной жизнью.
• Четвертый этап длится сейчас и будет продолжаться до окончания жизни артиста. Он проходит под вибрацией девятки, это время отдачи и служения.
«Возможно, что сейчас путем перемен во внешности артист ищет себя внутреннего, и чуть позже он придет к своему личному личностному росту, развитию духовности и отдаче того опыта, который у него уникален», - считает Лидерман.
Причина 2. Сейчас период самопознания и поиск духовности, которая проявляется в поиске идеальной внешности.
У Филиппа сейчас вибрация помех 1, это говорит о том, что он хочет что-то кому-то доказывать. Понятно, что это желание подсознательное, не обязательно осознаваемое, поясняет нумеролог.
Также можно посмотреть по вибрации года для Филиппа, к чему его толкают в 2023 году. Это пятерка: время перемен, нестабильности, здесь нужно быть аккуратнее с новыми знакомствами, чтобы не попасть под чужое влияние. В этом году Филиппу очень хорошо путешествовать, даже вести репортажи из поездок. Возможна встреча с духовным проводником, но его нужно хорошо поискать и чувствовать отклик души, не стоит доверять первому встречному.
Ирина Лидерман
Нумеролог
Перемены во внешности нормальны, так как персональный год у Филиппа — это год перемен и нестабильности, поиска себя, заключила Ирина Лидерман.
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