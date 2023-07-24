Нумеролог Лидерман: как сложится судьба Дианы Гурцкой после смерти мужа

Внезапная смерть замминистра образования и науки РФ, мужа певицы Дианы Гурцкой Петра Кучеренко стала большим потрясением не только для чиновников, но и для звезд шоу-бизнеса, знавших Кучеренко лично. По словам журналистки Ирины Хакамады, уход из жизни Кучеренко «ужасно ударил» по Гурцкой. Мы решили поговорить с нумерологом Ириной Лидерман о том, как сложится судьба певицы, когда она оправится от обрушившейся на нее трагедии.

«Сразу оговоримся, что автор статьи и вся команда, которая участвовала в подготовке материала, выражает глубокую скорбь и соболезнование и Диане, и ее сыну Константину, а также направляет искреннюю поддержку и верит в их наилучшее будущее», - подчеркивает Лидерман.

Специалист поясняет, что в трудные моменты нам на помощь может прийти американская нумерология, поскольку она отвечает на вопросы о коротких и долгих периодах жизни.

«У Дианы сейчас идет самый расцвет, так называемый период силы, третий этап жизни, который будет длиться примерно до 47-50 лет. Это достаточно долгий период, который проходит под девизом гармонии — здесь важно не позволять другим уводить себя от цели», - отмечает нумеролог.

У этого периода положительная вибрация — девятка — служение. Это значит, что потенциал Дианы расширяется, когда она отдает себя и свои ресурсы другим людям. «Важно понимать, что если мы не делаем того, что должны, могут включаться помехи, которые мешают в жизни и проявляются не лучшим образом».

По словам Лидерман, помеха в этом этапе у Дианы 0 — это очень трудно описать, но может включаться любая из причин, во что верит человек — это и страхи, и подозрения, и усталость.

Нужно отметить, что в более раннем возрасте, с 29-38 лет, Диана могла не знать, чего хочет, и чувствовать зависимость в чем-то.

Чего следует ожидать Диане Гурцкой дальше:

В 47 лет включится новый период, который пройдет под вибрацией 5, а это период свободы. При плохом сценарии — период сомнений и поиска. Ей обязательно нужно быть внимательной к другим людям и внимательно их проверять, так как возможны мошенники и авантюристы, поясняет нумеролог.

Персональные годы:

У Дианы 2023 проходит под влиянием семерки, а это время чистки и обнуления кармы, закрытия долгов — обязательно нужно учиться управлять эмоциями и не впадать в роль жертвы. «Так себе описание, согласна, но уже в августе станет полегче», - поясняет Ирина Лидерман.

Следующий, 2024 год, обещает большую проявленность — это время восьмерки, которая отвечает за деньги, репутацию, авторитет, осознание себя и своей силы воли. В это время получится раскрыться, как следует, и проявиться настолько, насколько будет желание.