Нет смысла скрывать: что стало с похоронившей мужа певицей Дианой Гурцкой после семейной драмы

Журналистка Ирина Хакамада заявила, что внезапная смерть мужа «ужасно ударила» по певице Диане Гурцкой. Об этом знаменитость сообщила корреспонденту NEWS.ru на премьере фильма «Жанна Дюбарри».

Ирина призналась, что в далеком прошлом именно она познакомила артистку с политиком Петром Кучеренко. Супруги были долгое время в браке и в ближайшем будущем планировали стать родителями во второй раз. Вот почему смерть Петра стала для Дианы настоящей трагедией, которая по ней «ужасно ударила».

Напомним, что в конце мая Петр Кучеренко возвращался в Москву из командировки. Во время перелета супруг певицы внезапно почувствовал себя плохо. Несмотря на усилия врачей и пилотов, спасти жизнь мужчины не удалось.

Ранее мы писали о том, что похоронившая мужа певица Диана Гурцкая впервые появилась на публике после трагедии в семье. Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой журналист Михаил Шахназаров рассказал о встрече с пострадавшим от пристрастия к алкоголю Алексеем Паниным.