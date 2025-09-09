«Никто не осмелится»: Лоза прокомментировал идею священника кидать тухлые яйца в артистов

Певец и композитор Юрий Лоза в беседе с сайтом «Страсти» прокомментировал идею настоятеля храма Александра Ильяшенко кидать тухлыми яйцами в плохих артистов. Исполнитель хита «Плот» считает, что зрители не осмелятся на это.

Для начала Юрий Эдуардович удивился, что журналисты выдали идею настоятеля как мнение всей Русской православной церкви (РПЦ).

«А почему эта идея вдруг стала приписанной всей РПЦ? Это сказал один конкретный человек в порыве раздражения сегодняшней эстрадой, причем, в иносказательном ключе. Понятно же, что идти на концерт с тухлыми яйцами никто сегодня не осмелится. Хотя бы в силу того, что ни у кого этих тухлых яиц нет. К тому же, если концерт понравился, а зритель пришел с тухлыми яйцами, то куда их потом девать?» – поделился мнением композитор.

К вышесказанному Юрий Эдуардович добавил, что «не надо делать из мухи слона».

Лоза также отметил: люди могут иными действиями показать, что им не нравится творчество или поведение артиста на сцене.

«У зрителей есть единственный способ выразить артисту свое негативное отношение – не ходить на его концерты», – заявил певец.

Ранее Юрий Лоза пожаловался на мошенников, которые зарабатывают на его имени.