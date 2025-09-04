«Ну не гады?»: певец Юрий Лоза пожаловался на мошенников

Певец Юрий Лоза пожаловался на мошенников, которые зарабатывают на его имени. Об этом стало известно из соцсетей.

Юрий Лоза заявил, что случайно узнал о готовящемся концерте в Светлогорске, где он, якобы, должен будет выступать. Однако сам артист не давал своего согласия на выступление — с ним не связывались организаторы мероприятия.

При этом в афишах Лоза указан среди артистов, которые появятся на концерте. Кроме него в списке оказались Леонид Бергер, Владимир Маркин и Сергей Дубровин. Певец считает, что его коллег тоже подставили.

«Ну не гады? Ведь мои почитатели собирались подойти ко мне за автографом на специально изготовленной фотографии!» — пожаловался он.

Ранее мы писали о том, что Юрий Лоза назвал бессмысленными тексты песен участников «Новой волны».