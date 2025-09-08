«Надо пересмотреть законодательство»: в РПЦ предложили кидать тухлыми яйцами в плохих артистов

В плохих артистов следует кидать тухлыми яйцами, как в XIX веке бросали помидоры в дурных актеров. С таким мнением выступил настоятель храма Всемилостивого Спаса бывшего Скорбященского монастыря протоиерей Александр Ильяшенко.

В августе певец Егор Крид выступил в «Лужниках» с номером, который раскритиковали за чрезмерную откровенность: девушки крутились на пилоне, а одна из танцовщиц поцеловалась с исполнителем. Примечательно, что на концерте было много несовершеннолетних с родителями. Выступление Крида вызвало волну недовольства, а глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина пообещала направить обращения в СК и Генпрокуратуру с просьбой проверить артиста.

Протоиерей Ильяшенко рассказал, что церковь «самым строгим образом» относится к артистам, которые «разлагают зрителей». В разговоре с изданием «Абзац» он напомнил: «искусство должно пробуждать добрые чувства».

«В XIX веке в дурного актера кидали помидорами, а сегодня нельзя. Почему такое неравноправие? Надо законодательство пересмотреть, чтобы плохие артисты получали тухлыми яйцами за свои выходки», - сказал представитель РПЦ.

Ранее Ильяшенко обратился к певице Вике Цыгановой и посоветовал ей критиковать коллег «в более мягком и умиротворяющем тоне». Он считает: критика не должна демонстрировать агрессию и самопревозношение.