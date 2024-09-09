«Никому не выгодно»: продюсер высказался о телешоу Галкина* на украинском ТВ

Продюсер и шоумен Сергей Дворцов прокомментировал новость о том, что уехавшему из России Максиму Галкину* (признан иноагентом на территории РФ) предложили вести телешоу на Украине. Его слова приводит сайт «Страсти».

«Во-первых, хочется сказать, что там, где находится Галкин*, он по большому счету никому не нужен. Во-вторых, он пытается сейчас каждую такую утку сначала вбросить, а потом уже от нее и уйти, оправдать, как-то опровергнуть. То есть, ну как бы он пытается усидеть на двух стульях, у него никак это не выходит. Соответственно, никому не выгодно, чтобы он был где-то на пьедестале. Может быть, каким-то из властей на Западе выгодно, но не настолько, как, например, думает он. Я думаю, что новость про авторское телешоу Галкина* на украинском ТВ в итоге окажется уткой. Однако не исключу, что это будет возможно в случае, если кому-то будет это все-таки выгодно, такой вариант возможен на процентов 30 из 100», - высказался медиаменеджер.

Помимо этого, Дворцов выразил мнение, что карьеру мужа Аллы Пугачевой после отъезда из РФ ждет неминуемый крах.

«Этот человек некрасиво поступил с Россией. там, где Максим* сейчас находится, он пытается оправдать все то, что нажил в РФ. Думает, что у него на Западе будет хлеб с маслом, но за все нужно платить в этой жизни. Конечно, он пытается свою свой нос сунуть во все места, как говорится, которые вообще могут быть и не могут быть на сегодняшний день. Поэтому мне искренне жаль его, потому что он начинает барахтаться, и это ждет всех уехавших иноагентов, а именно - уничтожение личности и уничтожение собственной карьеры», - резюмировал продюсер.

Ранее мы писали, что концерт Максима Галкина* провалился в Чехии.

*(признан иноагентом на территории РФ)