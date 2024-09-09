Нашел работу: уехавший из России Максим Галкин* вернется на ТВ с новым детским шоу

Шоумен Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) в скором времени может вновь вернуться на телевидение. При этом речь не идет о России или Израиле.

Как пишет NEWS.ru, юморист во время работы на свадьбе украинского миллионера познакомился с некоей Ириной – сотрудницей одного из местных телеканалов. Женщина якобы предложила Галкину* стать ведущим детской программы, аналогичной шоу «Лучше всех!», которое он вел на Первом Канале.

При этом издание отмечает, что уставший от скитаний и постоянных гастролей Галкин* обрадовался перспективе стабильного заработка и возвращения на экраны. Однако переезжать на Украину ради съемок проекта отказался.

Источники портала не исключают, что украинские медиаменеджеры ради Галкина* организуют телестудию в Латвии. Тем более, что прибалтийский климат очень нравится 75-летней жене юмориста Алле Пугачевой.

Если пилотный проект окажется удачным, то Галкин* может стать ведущим еще нескольких программ для украинской аудитории.

Ранее стало известно, что концерт Галкина* в Чехии провалился. Желающих посмотреть шоу сбежавшего из России артиста не оказалось. Причем для проведения мероприятия организаторы выбрали крупный зал в городе Брно, который обычно бронируют для знаменитостей мирового уровня.

*Признан иностранным агентом на территории России