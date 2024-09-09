Концерт Максима Галкина* в Чехии провалился: никто не пришел

Концерт комика Максима Галкина*(признан иноагентом на территории РФ) провалился в Чехии. Посмотреть шоу артиста не оказалось желающих. Об этом сообщает Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

Источник отметил, что, по слухам, на выступление мужа певицы Аллы Пугачевой не пришли зрители. Причем для проведения концерта организаторы выбрали крупный в Брно зал, который обычно бронируют для крупных знаменитостей.

Сам Галкин* пока ситуацию с провальным выступлением в Чехии никак не прокомментировал.

Напомним, что шоумен уже два года живет за границей и ездит по городам с концертами, на которых шутит и негативно высказывается в адрес России и соотечественников. Это негативно воспринимают поклонники его творчества. Один из россиян даже пришел на одно из его выступлений и обматерил его на публике. За это ему запретили приезжать в Латвию.

К слову, по слухам, Максим Галкин* все же не теряет надежду вернуться в Россию. И Алла Пугачева занимается тем, чтобы снять с него статус иноагента.

Ранее «Ветераны России» попросили лишить родительских прав Аллу Пугачеву и Максима Галкина*.

*(Признан иноагентом на территории РФ)