«Никакой ответственности»: адвокат Моргенштерна* отреагировал на новое уголовное дело

Против рэпера Моргенштерна* (признан в РФ иноагентом) не будут возбуждать уголовное дело из-за наличия израильского паспорта. Об этом сайту «Страсти» рассказал его адвокат Сергей Жорин.

Защитник напомнил, что человек, который получил паспорт другой страны, обязан уведомить российские власти об этом в определенный срок.

«Действительно существует ответственность за нарушение сроков уведомления о гражданстве или виде на жительство. За нарушение сроков – административная ответственность, за неуведомление – уголовная. Но здесь есть важная деталь: с какого момента начинает исчисляться срок, необходимый для уведомления. Этот срок начинает исчисляться с момента въезда гражданина после получения гражданства или ВНЖ на территорию РФ. Я не знаю, есть ли у Моргенштерна* гражданство или ВНЖ. Но даже, если оно есть, он с момента получения на территорию РФ не въезжал, следовательно начало истечения срока обязанности по подаче уведомления не наступило. Никакой ответственности последовать не может», - заявил Жорин.

Ранее в СМИ появилась информация, что Моргенштерну* грозит уголовное дело из-за израильского паспорта. Исполнитель два года назад получил гражданство Израиля, однако не уведомил российские органы об этом. В связи с этим артисту может грозить штраф до 200 тысяч рублей или же до 400 часов обязательных работ.

Также сообщалось, что Клип Моргенштерна* хотят запретить из-за неуважения к церкви.

*(признан в РФ иноагентом)