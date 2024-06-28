Клип Моргенштерна* хотят запретить из-за неуважения к церкви

Колпинский районный суд Петербурга зарегистрировал иск прокуратуры, потребовавшей признать запрещенным к распространению в России клип рэпера Моргенштерна* (признан в РФ иноагентом) «Новая Волна». Об этом сообщается в Telegram-канале руководитель объединенной пресс-службы судов Северной столицы Дарьи Лебедевой.

Как считает прокуратура, в видео прослеживается «неуважение к обрядам и правилам церкви и демонстрируются сцены сексуального характера в стенах храма». По информации ведомства, исполнитель своей видеоработой искажает представление несовершеннолетних о ценностях религии.

Клип «Новая Волна» вышел в 2021 году. В нем Моргенштерн* сыграл папу Римского. По сюжету якобы папа Римский собирает верующих на богослужение во время апокалипсиса. Однако священник в исполнении DJ Smash дает ему таблетку, из-за которой в храме начинается массовая вечеринка. В видео можно заметить, как артист раздевается в стенах церкви, прихожане целуются и прочее.

Ранее Моргенштерн* предложил россиянам извиниться перед ним за 6 тысяч рублей.

*(признан в РФ иноагентом)