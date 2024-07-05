Рэперу Моргенштерну* грозит уголовное дело из-за израильского паспорта

Рэперу Алишеру Моргенштерну*(признан иноагентом на территории РФ) грозит уголовное дело из-за израильского паспорта. Два года артист уже не живет в России. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, иноагента могут привлечь к ответственности из-за того, что он не уведомил российские органы о получении гражданства другой страны. О том, что рэпер сделал паспорт Израиля, стало известно в одном из его недавних интервью.

Моргенштерну* грозит дело по ст. 330.2 УК РФ «Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина РФ гражданства иностранного государства». Ему могут назначить штраф в размере 200 тысяч рублей или же до 400 часов обязательных работ.

Напомним, что на уехавшего из России артиста уже собирались возбуждать уголовное дело по другой статье из-за игнорирования закона об иноагентах. Алишер* систематически не ставил плашки, указывающие на статус, в социальных сетях.

Ранее Моргенштерн* предложил россиянам извиниться перед ним за 6 тысяч рублей.

*(Признан иноагентом на территории РФ)