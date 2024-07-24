«Ничего противозаконного»: адвокат отреагировал на возможную проверку МВД Лолиты

Адвокат Сергей Жорин прокомментировал новость о том, что глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина обратилась к министру внутренних дел с просьбой проверить действия певицы Лолиты Милявской на июльских концертах в Москве и Петербурге. Его слова приводит сайт «Страсти».

Как утверждала депутат, во время шоу артистка исполняла песню рэпера Моргенштерна* (признан в РФ иноагентом), а также композицию «Монолог» уехавшей из России Аллы Пугачевой. Уточняется, что знаменитость «вела себя провокационно, кричала на зрителей, исполняла песни нецензурного содержания».

По мнению юриста, Милявская в рамках концерта не делала ничего противозаконного.

«Надеюсь, что Лолите ничего не грозит, несмотря на постоянные кляузы некоторых общественников, которые пытаются как-то задеть, спровоцировать певицу. Лолита ничего противозаконного не делала и не делает. Я надеюсь, что, если проверка и будет, то она просто подтвердит этот факт, что Лолита закон не нарушала, не нарушает и, насколько мне известно, нарушать не собирается», - заявил Жорин.

Адвокат также обратил внимание, что Лолита в ходе шоу спела трек Моргенштерна*, записанный задолго до признания рэпера иноагентом.

«Что касается этой композиции, насколько я знаю, это ремикс, сделанный Антоном Беляевым задолго до того, как Моргенштерна* признали иностранным агентом. Призываю отстать от Лолиты уже, оставить ее в покое, а также дать ей возможность заниматься своим творчеством, ведь ее любят и уважают миллионы россиян. И уж точно она не является врагом государства, которую нужно как-то преследовать или травить», - резюмировал он.

Ранее Лолита рассказала, почему отдала единственную дочь на воспитание бабушке.

*(признан в РФ иноагентом)