«Считала себя плохой матерью»: Лолита призналась, почему отдала единственную дочь на воспитание бабушке

Певица Лолита откровенно рассказала о том, почему ее единственную дочь воспитывала в основном не она, а бабушка. По признанию артистки, так было нужно, чтобы девочка смогла лечиться. Но это заставляло ее чувствовать себя плохой матерью.

Долгое время исполнительница хита «На Титанике» скрывала диагноз своей наследницы, из-за чего появлялось много слухов. Но потом она поделилась с поклонниками, что у Евы синдром Аспергера (разновидность аутизма – прим. «Страсти»). Из-за этого девочке нужно было лечение и постоянный уход. Лолита дать этого не могла.

«Иногда я считала себя плохой матерью. Я могу много дать ребенку, но, допустим, я не дала ей свое присутствие каждодневное. Но потом я понимала, что, если бы я дала каждодневное присутствие, я не вылечила бы своего ребенка», - рассказала певица на YouTube-канале «Телеканал КЛЮЧ».

Лолита отметила, что в Еву вложена огромная и каждодневная любовь ее бабушки. Сама же вокалистка все это время зарабатывала на ее лечение. До сих пор у дочери артистки проходит адаптация к социуму, но при этом она живет полной жизнью. Исполнительница отметила, что у Евы прекрасное чувство юмора.

Ранее Лолита высмеяла недоброжелателей в новой песне.