«Неуважение к собственному зрителю»: продюсер раскритиковал отменившую концерты «Алису»

Рок-группа «Алиса» перенесла концерты в трех городах из-за низкой продажи билетов. У себя в соцсетях музыканты высказались в адрес жителей и заявили, что подумают, ехать ли в города в следующий раз. Музыкальный продюсер и шоумен Сергей Дворцов в беседе с сайтом «Страсти» назвал поведение артистов непрофессиональным.

Продюсер отметил, что всем публичным людям надо думать о том, что они говорят. Ведь каждое слово имеет вес. Высказывание о фанатах Дворцов назвал большим минусом для «Алисы».

«После такого может быть потеря гонораров, будущих концертов и гастролей. Потому что самое дорогое для артиста – это его зритель. Если он не ходит на мероприятия, то ничего уже не будет. Артист может пойти на дно. Но такое высказывание в адрес фанатов недопустимо. Это неуважение к собственному зрителю», – сказал Сергей.

Дворцов прокомментировал низкую продажу билетов на концерты группы.

«В свое время они были популярны. Но на сегодняшний день, я уверен, что они уже не популярны. Что они есть, что их нет. Заказывают и не заказывают. Я даже не удивлен, что билеты не продались. Люди на них мало ходят», – подчеркнул он.

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