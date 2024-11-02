«Не хотите – не надо»: группа «Алиса» обвинила жителей в отмене концерта «Гойда»

Рок-группа «Алиса» отменила концерт в Екатеринбурге из-за низких продаж билетов. У себя в соцсетях музыканты высказались в адрес жителей и заявили, что подумают, ехать ли в город в следующий раз. Проблема коснулась сразу трех городов. Об этом сообщает E1.RU.

Как оказалось, билеты на концерт раскупили не так, как хотелось коллективу. Поэтому они приняли решение перенести концерт, который должен был состояться 8 ноября, на апрель. Это была презентация их нового альбома «Гойда». СМИ отмечают, что на выступление оставались места только от 5500 рублей.

Музыканты эмоционально высказались по этому поводу.

«Смеем предположить, что мероприятия типа «хиты, лучшее, любимое…» и т. д. прокатили бы у вас с большим энтузиазмом, но, простите, по заказам не играем. Так что, одна сплошная «Гойда». В прямом и переносном… Не хотите — не надо. Посмотрим на состояние с продажами до весны и решим, ехать ли нам в эти города в принципе», – написали они в соцсетях.

Источник сообщает, что проблемы с продажами наблюдаются также в Перми и Новосибирске. Группа тоже решила перенести эти концерты на апрель.

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