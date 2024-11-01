«Если не будет сидеть на двух стульях, то останется на плаву»: сколько зарабатывает Ани Лорак

Продюсер Сергей Дворцов раскрыл гонорар певицы Ани Лорак. Он отметил, что артистка довольно востребована, несмотря на то, что в начале СВО ее позиция была неясна. И сейчас ее гонорар начинается от 1,5 млн рублей за концерт. Об этом он сообщил порталу «Страсти».

По словам Дворцова, Лорак – талантливая певица с хорошими вокальными данными. К тому же она прекрасный человек.

«Она безумно талантливая, очень хорошая певица, яркая, добрая, несмотря ни на что, очень открытая. Одна из немногих артисток нашего шоу-бизнеса вот такая прям душевная», - поделился продюсер.

Однако после начала СВО артистка попала в затруднительное положение. Многие даже подозревали, что она окончательно покинет Россию. Но этого не произошло. В итоге Ани вернулась на эстраду и вновь стала сниматься в российских телепередачах. Продюсер подчеркнул, что певица сделала правильный выбор, ведь так у нее остались гонорары, концерты и поклонники.

«У Ани Лорак гонорар от 1,5 млн рублей до 3,5 млн рублей за концерт в Москве. За последние годы ее песни хуже не стали. Если она не будет сидеть на двух стульях, как она пыталась это сделать в начале СВО, то останется на плаву», - заявил Дворцов.

Ранее Ани Лорак рассказала о знакомстве с Филиппом Киркоровым.