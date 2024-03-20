Не вышел из роли: психолог раскрыла причину пьяного дебоша Никиты Кологривого

Психолог Лариса Довженко прокомментировала поведение актера Никиты Кологривого, устроившего дебош в одном из ресторанов Новосибирска. В беседе с сайтом «Страсти» она выразила уверенность, что «звездная болезнь» 29-летнего артиста связана с особенностями его психики.

«Важно понимать, что звездная болезнь присуща не всем публичным личностям. Это своего рода стереотип. Прежде всего нужно обращать внимание на особенность психики, характера, а также предыдущий жизненный опыт. Порой человеку очень сложно справиться с популярностью, особенно, если она внезапно «упала» на голову. Это тяжелая психологическая нагрузка. В отечественном кинематографе и шоу-бизнесе множество примеров, когда людям публичная известность дается с трудом», - пояснила специалист.

Она также отметила, что Кологривый до сих пор не вышел из образа влиятельного «авторитета» Кащея, блестяще сыгранного им в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Кроме того, параллельно актер работал над вторым сезоном сериала «Офлайн», где исполнил роль властного наркобарона.

«В психологическом портрете Никиты Кологривова также просматривается импульсивность, которая вперемешку с алкоголем привела к такой линии поведения. Когда человек становится популярным, ему нужно учиться брать ответственность за свое поведение, потому что ты - пример, на который ориентируются люди. Подобного рода поведение портит не только личный образ, но и негативно влияет на общественное сознание. Чтобы избежать таких инцидентов в будущем, Никите нужно больше отдыхать и меньше нервничать», - заключила Довженко.

Напомним, Никита Кологривый устроил дебош в одном из ресторанов Новосибирска. Как утверждают очевидцы, актер находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и в какой-то момент начал приставать к официантке. Он склонял девушку к близости, а после отказала укусил за ногу и стал заламывать руки.

Ранее стало известно, что Кологривому грозит 15 суток ареста по статье за мелкое хулиганство. В настоящее время он задержан.