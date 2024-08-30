«Не надо лезть в мир музыки»: продюсер об актере Кологривом, выпустившем песню

Музыкальный продюсер и шоумен Сергей Дворцов в беседе с сайтом «Страсти» высказался о песне, которую выпустил актер Никита Кологривый. Он ответил на вопрос, смог бы звезда сериала «Слово пацана» начать музыкальную карьеру и выступать на сцене с концертами.

Сергей назвал Никиту творческим человеком, но отметил, что он уже занял свою определенную нишу. По мнению продюсера, там Кологривый и должен оставаться.

«В случае с Никитой, лучше не петь, а быть до конца своих дней талантливым, ярким, эпатажным, известным и скандальным актером», – высказался Дворцов.

Продюсер считает, что трек артиста «Лампочка» в дуэте с коллегой по сериалу «Комбинация» – разовая ситуация. По его мнению, в мире музыки множество талантов, и нужно давать дорогу молодым дарованиям. Но Никите лучше туда не лезть.

«Лично моя ему рекомендация – оставаться на том месте, где он находится. Не надо лезть в мир музыки, если ты не обладаешь музыкальным талантом. Хотя всему можно научиться, но тем не менее. В данном случае, только не Никите Кологривому», – объяснил Сергей.

Дворцов напомнил скандальное прошлое актера и то, как бы он взаимодействовал с залом, если бы устраивал концерты. Продюсер назвал звезду «специфическим товарищем».

«Он не умеет работать с публикой. На сцене должен быть взаимообмен энергией между зрителем и артистом, а у него этого нет. Если он унижает своих же поклонников, оскорбляет, то что же может быть на сцене? Это недопустимо», – поделился мнением Дворцов.

На ответ об идеальном жанре для актера продюсер ответил, что Никите подошло бы что-то «драйвовое, дерзкое», но не песня о любви, которую он записал.

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