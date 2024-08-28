«Корона на голове»: продюсер Дворцов объяснил скандальное поведение Аллегровой на «Новой волне»

Продюсер Дворцов объяснил скандальное поведение Аллегровой короной на голове. Об этом он рассказал «Страстям».

Сергей Дворцов стал свидетелем плохого настроения певицы Ирины Аллегровой, которой вчера пришлось буквально убегать от журналистов. По словам продюсера, в какой-то момент знаменитость потребовала провести ее по отдельной лестнице.

«Я был вчера на закрытии „Новой волны“ и видел, как Аллегрова не хотела спускаться по определенной лестнице, которая вела к зрителям. Она хотела идти по другой, но ей сказали, что лестница одна, вы должны спускаться по ней. Она какое-то свое „фи“ показала и пошла дальше», — рассказал он.

Дворцов подчеркнул, что при этом Аллегрова не стала общаться с прессой и быстро пробежала до машины. А вот уже рядом с автомобилем она все же обратилась к представителям СМИ, но с угрозами.

По словам продюсера, подобное поведение можно объяснить не только статусом певицы, но и ее усталостью.

«Она агрессивна, потому что так влияет ее звездный статус. У каждого артиста эта корона на голове присутствует. Безусловно, это легенда, она творческая личность, она вчера не первый день выступала на „Новой волне“. Вчера все были жутко злые, уставшие до безумия. У меня, на самом деле, к ней большое уважение как к творческому человеку, но корону нужно в любом случае приспускать и иметь уважение к людям», — добавил он.

Ранее мы писали о том, что Билан встал на защиту артистов, ругающихся с журналистами.