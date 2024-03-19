«Не на холодильники и телевизоры»: Киркоров рассказал, куда планирует потратить деньги после суда с Успенской

Певец Филипп Киркоров рассказал, куда потратит деньги в случае победы в суде над артисткой Любовью Успенской. Исполнитель заявил, что для начала нужно выиграть дело.

Артист посетил премьеру сказки «Летучий корабль». На мероприятии присутствовала корреспондент сайта «Страсти».

Говоря о суде, Киркоров сообщил: «Во-первых, его надо сначала выиграть. Во-вторых, этот вопрос к Добровинскому (Александр Добровинский – адвокат, прим.), он занимается этим судом. А шальные деньги, которые вот так залетают, я всегда трачу на благотворительность. Не на холодильники и не на телевизоры. Вообще дело не в этом. Пусть занимаются адвокаты. Мое дело петь и дарить людям радость. А тех, кто пытается испортить мне настроение, пусть это остается на их совести».