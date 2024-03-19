«Не на холодильники и телевизоры»: Киркоров рассказал, куда планирует потратить деньги после суда с Успенской
© Starface.ru
Певец Филипп Киркоров рассказал, куда потратит деньги в случае победы в суде над артисткой Любовью Успенской. Исполнитель заявил, что для начала нужно выиграть дело.
Артист посетил премьеру сказки «Летучий корабль». На мероприятии присутствовала корреспондент сайта «Страсти».
Говоря о суде, Киркоров сообщил: «Во-первых, его надо сначала выиграть. Во-вторых, этот вопрос к Добровинскому (Александр Добровинский – адвокат, прим.), он занимается этим судом. А шальные деньги, которые вот так залетают, я всегда трачу на благотворительность. Не на холодильники и не на телевизоры. Вообще дело не в этом. Пусть занимаются адвокаты. Мое дело петь и дарить людям радость. А тех, кто пытается испортить мне настроение, пусть это остается на их совести».
Премьера романтической сказки «Летучий корабль» прошла в киноцентре «Октябрь». Режиссером картины выступил Илья Учитель. В картине снялись певица Полина Гагарина, актеры Леонид Ярмольник, Федор Добронравов и другие.
Ранее мы писали, что Гагарина пришла на премьеру с 6-летней дочерью Мией. У девочки спросили, хочет ли она стать артисткой. Дочь певицы сообщила, что мечтает танцевать в кино.
11 марта говорилось о начале суда Киркорова и Успенской. Иск певца рассматривает Замоскворецкий суд. Музыкант требует взыскать с коллеги 10 млн рублей в качестве моральной компенсации и судебные расходы.