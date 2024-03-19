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ЭКСКЛЮЗИВЫ
Опубликовано 19 марта 2024, 20:15
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Шестилетняя дочь Полины Гагариной ответила на вопрос о желании стать певицей, как мама

Шестилетняя дочь Полины Гагариной не хочет петь в будущем, как мама .
Шестилетняя дочь Полины Гагариной ответила на вопрос о желании стать певицей, как мама

© Starface.ru

В московском кинотеатре «Октябрь» проходит премьера фильма «Летучий корабль». В киноленте снялась певица Полина Гагарина. Она пришла на мероприятие, посвященное выходу картины, вместе с шестилетней дочерью Мией. На премьере побывал и корреспондент сайта «Страсти», который узнал, желает ли наследница известной российской исполнительницы продолжить ее дело.

На премьеру «Летучего корабля» Гагрина пришла не одна. Певицу сопровождала дочка, к которой у журналистов тоже нашлись вопросы. Через маму они спросили у девочки, желает ли она стать артисткой. Мия, судя по реакции, пришла в восторг от такого предложения. Она сказала корреспондентам, что хотела бы танцевать в будущем. А когда прозвучал утоняющий вопрос про пение, то девочка вопросительно посмотрела на маму и через пару секунд напомнила, что хотела бы именно танцевать.

«Я хочу танцевать в кино!» — отрезала Мия.

Ранее хирург Газимагомедова рассказала сайту «Страсти», какие операции делала Полина Гагарина. По ее словам, певица удалила комки Биша.

Источник фото:Starface.ru
Авторы:Анна ЧеченковаАртем Хохлов
Теги:
Полина Гагарина
дочь