Шестилетняя дочь Полины Гагариной ответила на вопрос о желании стать певицей, как мама

В московском кинотеатре «Октябрь» проходит премьера фильма «Летучий корабль». В киноленте снялась певица Полина Гагарина. Она пришла на мероприятие, посвященное выходу картины, вместе с шестилетней дочерью Мией. На премьере побывал и корреспондент сайта «Страсти», который узнал, желает ли наследница известной российской исполнительницы продолжить ее дело.

На премьеру «Летучего корабля» Гагрина пришла не одна. Певицу сопровождала дочка, к которой у журналистов тоже нашлись вопросы. Через маму они спросили у девочки, желает ли она стать артисткой. Мия, судя по реакции, пришла в восторг от такого предложения. Она сказала корреспондентам, что хотела бы танцевать в будущем. А когда прозвучал утоняющий вопрос про пение, то девочка вопросительно посмотрела на маму и через пару секунд напомнила, что хотела бы именно танцевать.

«Я хочу танцевать в кино!» — отрезала Мия.

Ранее хирург Газимагомедова рассказала сайту «Страсти», какие операции делала Полина Гагарина. По ее словам, певица удалила комки Биша.