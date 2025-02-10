Не имеет значения, каким образом он угрожает: сталкеров из соцсетей можно привлечь к ответственности за угрозы
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В Костроме местная жительница пожаловалась на пользователя Сети, который уже долгое время преследует ее. Мужчина оставляет под фотографиями девушки комплименты, больше похожие на угрозы. А недавно он и вовсе пообещал изнасиловать россиянку. Жертва сталкера обратилась за помощью в полицию, а сайт «Страсти» решил выяснить, что может грозить навязчивому поклоннику из соцсетей.
Адвокат Тимур Харди заявил, что в российском законодательстве на данный момент нет статьи, которая бы подразумевала наказание за сталкинг. Однако есть несколько статей, нарушив которые, сталкер может быть привлечен к ответственности. Например, злоумышленника можно привлечь по ст. 119 УК РФ — угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью.
Также действия сталкеров могут попадать под статьи о хулиганстве, клевете, оскорблении, нарушении неприкосновенности частной жизни. И если от сталкера исходит угроза, то необходимо обращаться с заявлением в правоохранительные органы.
Что касается конкретно этого случая, сталкера можно попробовать привлечь по статье 119 Ук РФ, часть 1. Если удастся доказать, что у девушки возникли опасения за свою жизнь, здоровье. И не имеет значения каким образом он угрожал ей, лично ли или в соцсетях. Но привлечь к ответственности по ст. 119 УК РФ можно только в том случае, если угроза была реальной и у потерпевшей были основания, для того чтобы опасаться изнасилования. Максимальный размер наказания по ч. 1 ст. 119 УК РФ — до 2 лет лишения свободы.
Тимур Харди
адвокат
Ранее адвокат Тимур Харди рассказал в беседе с сайтом «Страсти», как казанский стрелок будет отдавать 23 млн. По его словам, полная сумма, вероятно, не будет взыскана.