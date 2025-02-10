Не имеет значения, каким образом он угрожает: сталкеров из соцсетей можно привлечь к ответственности за угрозы

В Костроме местная жительница пожаловалась на пользователя Сети, который уже долгое время преследует ее. Мужчина оставляет под фотографиями девушки комплименты, больше похожие на угрозы. А недавно он и вовсе пообещал изнасиловать россиянку. Жертва сталкера обратилась за помощью в полицию, а сайт «Страсти» решил выяснить, что может грозить навязчивому поклоннику из соцсетей.

Адвокат Тимур Харди заявил, что в российском законодательстве на данный момент нет статьи, которая бы подразумевала наказание за сталкинг. Однако есть несколько статей, нарушив которые, сталкер может быть привлечен к ответственности. Например, злоумышленника можно привлечь по ст. 119 УК РФ — угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью.

Также действия сталкеров могут попадать под статьи о хулиганстве, клевете, оскорблении, нарушении неприкосновенности частной жизни. И если от сталкера исходит угроза, то необходимо обращаться с заявлением в правоохранительные органы.