«Вероятно, полная сумма взыскана не будет»: адвокат рассказал, как казанский стрелок будет отдавать 23 млн
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Служба судебных приставов начала процесс взыскания 23 миллионов рублей с Ильназа Галявиева, который устроил стрельбу в казанской школе. Сумма долга внушительная, поэтому, вероятно, молодой человек лишиться всего своего имущества. Но если этих денег не хватит, то что тогда? На этот вопрос сайту «Страсти» ответил адвокат Тимур Харди.
По словам специалиста, столь крупная сумма может быть получена лишь при продаже имущества, на которое распространяется взыскание. Однако явно осужденный им не обладает. Поэтому взыскание будет обращено на все его доходы, например, если он будет работать в местах лишения свободы, то будет удерживаться половина его заработка.
В процессе банкротства такие долги не списывают, поэтому, учитывая сумму, платить Галявиев будет пожизненно. Вероятно, полная сумма так взыскана с него и не будет. Тем не менее жсам факт вынесения решения о взыскании создает предпосылки для получения этой суммы. Например, может быть взыскано наследственное имущество Галявиева в случае получения им наследства от родственников.
Тимур Харди
адвокат
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