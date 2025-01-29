«Вероятно, полная сумма взыскана не будет»: адвокат рассказал, как казанский стрелок будет отдавать 23 млн

Служба судебных приставов начала процесс взыскания 23 миллионов рублей с Ильназа Галявиева, который устроил стрельбу в казанской школе. Сумма долга внушительная, поэтому, вероятно, молодой человек лишиться всего своего имущества. Но если этих денег не хватит, то что тогда? На этот вопрос сайту «Страсти» ответил адвокат Тимур Харди.

По словам специалиста, столь крупная сумма может быть получена лишь при продаже имущества, на которое распространяется взыскание. Однако явно осужденный им не обладает. Поэтому взыскание будет обращено на все его доходы, например, если он будет работать в местах лишения свободы, то будет удерживаться половина его заработка.