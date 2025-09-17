«Не факт, что он взыщет этот долг Саркисяна»: сможет ли Газманов вернуть себе украденную пенсию

Певец Олег Газманов отдал все пенсионные сбережения другу Геворку Саркисяну, который был задержан по делу о мошенничестве. Сайт «Страсти» решил узнать, каковы шансы у артиста вернуть украденные деньги, и обратился за комментарием к юристу Виктории Шабановой.

Газманов дал в долг приятелю. Деньги передал не сам исполнитель, а его супруга Марина. Адвокат артиста рассказал, что Саркисян собирался инвестировать средства, однако не уточнял, куда именно. Спустя год бизнесмен заявил, что не может вернуть деньги.