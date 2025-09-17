«Не факт, что он взыщет этот долг Саркисяна»: сможет ли Газманов вернуть себе украденную пенсию
© Kashaev Pavel/East News
Певец Олег Газманов отдал все пенсионные сбережения другу Геворку Саркисяну, который был задержан по делу о мошенничестве. Сайт «Страсти» решил узнать, каковы шансы у артиста вернуть украденные деньги, и обратился за комментарием к юристу Виктории Шабановой.
Газманов дал в долг приятелю. Деньги передал не сам исполнитель, а его супруга Марина. Адвокат артиста рассказал, что Саркисян собирался инвестировать средства, однако не уточнял, куда именно. Спустя год бизнесмен заявил, что не может вернуть деньги.
Если Газманов просудит деньги по судебному решению у Саркисяна, то не факт, что он взыщет этот долг. Потому что тут, возможно, надо будет идти с исполнительным листом в банк, к судебным приставам, смотреть, например, в браке находится Саркисян, либо нет. Может быть придется накладывать арест на его имущество. До суда я рекомендую всегда накладывать обеспечительные меры на то же самое имущество, чтобы оно находилось под арестом и в период судебного разбирательства человек не смог это имущество реализовать. Также, например, Саркисян после судебного решения может пойти в банкротство, и тогда шансы взыскать что-то крайне малы — потому что долги будут списаны. Поэтому нужно, конечно, искать имущество и накладывать на него обеспечительные меры, либо писать приставам жалобы, чтобы они среагировали и как-то реализовали имущество с торгов.
Виктория Шабанова
юрист по гражданским делам и банкротству, руководитель юридической компании «Шабанова и партнеры»
Ранее сообщалось, что Газманов заработал на бизнесе почти 30 миллионов рублей. Музыкант является учредителем четырех компаний.