Певец Олег Газманов лишился всех пенсионных сбережений из-за друга Саркисяна
© Starface.ru
Певец Олег Газманов отдал все пенсионные сбережения другу Геворку Саркисяну, и он отказался их возвращать. Теперь артист борется за возврат денежных средств. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По информации источника, сбережения Газманов дал в долг приятелю. Причем передал деньги не он сам, а его супруга Марина. Адвокат артиста рассказал, что Саркисян собирался инвестировать средства, однако не уточнял, куда именно.
«Он рассказывал про Соединенные Штаты Америки, про Францию, про Великобританию, что у него инвесторы находятся в Мексике, что все его инвесторы должны ему чуть ли не миллиарды. Наверное, еще чуть-чуть, и подружился бы с Илоном Маском», — заявил юрист.
Через год Саркисян сообщил, что не может вернуть взятые в долг деньги. Он ссылался на пандемию и СВО. Поэтому супруги Газмановы обратились с заявлением в Следственный комитет.
Ранее Олег Газманов высказался об изучении своих песен в школах.