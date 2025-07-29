Олег Газманов заработал на бизнесе почти 30 миллионов рублей. Об этом стало известно «Страстям» из открытых источников.

Музыкант Олег Газманов является учредителем четырех компаний: АНО «ДВИЖЕНИЕ ГАЗМАНОВ-РОДНИКИ», ООО «ОМГ ПРОДАКШН», ООО «ПРОЦЕНТР» и ООО «ОМГ-ПРОМО».

Все эти компании, за исключением «ДВИЖЕНИЕ ГАЗМАНОВ-РОДНИКИ» в 2024 году отчитались о прибыли. Так, самую большую сумму певцу принесло ООО «ОМГ-ПРОМО». Согласно открытым данным, компания заработала за прошлый год 22,2 миллиона рублей, чистая прибыль составила 976 тысяч рублей.

ООО «ПРОЦЕНТР» за 2024 год показало доходы на сумму 7,3 миллиона рублей, тогда как чистая прибыль ушла в минус на 1,9 миллиона рублей. ООО «ОМГ ПРОДАКШН» тоже оказалось убыточным — при доходах в 224 тысячи рублей прибыль составила минус 219 тысяч рублей.

Таким образом, суммарно доходы от трех компаний Газаманова за 2024 год составили 29,7 миллионов рублей.

Ранее мы писали о том, что 74-летний певец Олег Газманов хочет уйти на пенсию.