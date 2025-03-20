«Напойте хоть одну песню»: Лоза отверг идею называть Бабкину «примадонной»

На этой неделе депутат Государственной думы Николай Новичков предложил «передать» титул «примадонны» отечественной эстрады, закрепленный в общественном сознании за Аллой Пугачевой, певице Надежде Бабкиной. С его мнением не согласился известный российский исполнитель, автор легендарного хита «Плот» Юрий Лоза.

Напомним — Новичков аргументировал свою идею тем, что Бабкина являет собой пример «патриотического деятеля» и, с учетом сложившейся в наши дни ситуации, более чем достойна этой почести. Юрий Эдуардович же в беседе с сайтом «Страсти» отметил: это вовсе никакая не почесть.

«Нет сегодня такого титула», — заявил он.

По словам Лозы, о том, кому должен принадлежать статус «примадонны», люди рассуждают потому, что «им нечего делать».

Кроме того, считает Лоза, Надежде Бабкиной в любом случае не хватит народной популярности, чтобы по праву именоваться примадонной:

«Для того, чтобы называть Бабкину „примадонной“ российской эстрады, напойте хоть одну эстрадную песню из её репертуара», — подчеркнул автор.

А вот Алла Пугачева в те времена, когда данный статус еще имел смысл, обладала им по праву, убежден Юрий Эдуардович.

«Пугачеву, пожалуй [не зря так называли]. Мало того, что о ней больше всех судачили, она тогда ещё и пела — будь здоров», — резюмировал он.

Ранее идею Новичкова в беседе с сайтом «Страсти» раскритиковал и музыкальный критик Сергей Соседов.