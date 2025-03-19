Соседов раскритиковал идею депутата передать статус примадонны эстрады Бабкиной

Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с сайтом «Страсти» прокомментировал идею депутата Госдумы передать статус новой примадонны Надежде Бабкиной. Николай Новичков заявил журналистам, что артистка – самый достойный кандидат на звание примадонны российской эстрады из-за своего патриотизма.

Соседов считает, что примадоннами артистов нарекают люди, зрители или слушатели. А зачем это нужно парламентарию, Сергей не понимает.

«Такого звания не существует. Как не существует званий «императрица», «король эстрады», «золотой голос России» и т.д. Это не звания, а образные выражения, и они могут относиться к кому угодно. Примадонной исстари называли первую актрису драмтеатра или первую певицу оперного театра. Но это не государственное звание. Предположение депутата, если оно действительно было, я рассматриваю как шуточное и эксцентрическое», – поделился мнением критик.

Сергей отметил, что Аллу Пугачеву прозвали примадонной журналисты. Это случилось после исполнения ею одноименной песни на конкурсе «Евровидение».

Музыкальный критик поинтересовался, почему именно Бабкину предложили назвать примадонной.

«Что об этом говорит? Аншлаги на ее концертах? Не знаю. Аншлаги сейчас на концертах Елены Ваенги, и не только. Ходят и на Ларису Долину, и на Гагарину, и не меньше, чем на Бабкину. И что, у нас в стране других проблем нет?» – продолжил Соседов.

Он напомнил, что примадоннами артистов нарекают люди, зрители и слушатели.

«Если они никого сейчас так не называют – значит, некого. Будут примадонны – будут называть. Никого не надо называть кем бы то ни было искусственно», – уверен музыкальный критик.

Ранее мы писали о том, что Сергей Соседов поделился мнением об Александре Гордоне.