«На жизнь хватает»: продюсер раскрыл гонорар Юрия Гальцева за один концерт

Продюсер и шоумен Сергей Дворцов рассказал о гонорарах известного юмориста Юрия Гальцева. Его слова приводит сайт «Страсти».

«Я знаю, что у него один выход с концертной программой стоил ровно один миллион рублей. Однако можно сказать, что сейчас он, конечно, требуется спросом минимальным. Почему? Потому что он начал уходить сам же в тень. Да, какие-то моменты его не устраивали, не устраивают», - поделился шоумен.

При этом продюсер уточнил, что организаторов, готовых предложить Гальцеву подобный гонорар, в настоящий момент почти нет.

«Думаю, что если его куда-то будут приглашать, то за меньшую сумму – за 500-600 тысяч рублей. Сейчас спрос на него среднечковый. То есть, вроде бы у него появляются 2-3 раза в месяц выступления, он зарабатывает как бы. Ну, на жизнь хватает», – заключил Дворцов.

Ранее мы писали, что Юрий Гальцев задолжал налоговой более 850 тысяч рублей. Уточняется, что долги у знаменитости числятся с 4 мая.

Также сообщалось, что бывшая супруга певца Григория Лепса Анна Шаплыкова задолжала налоговой 51 тысячу рублей.