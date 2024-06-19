«На него идут табунами»: продюсер раскрыл стоимость концерта Сергея Лазарева

Продюсер и шоумен Сергей Дворцов раскрыл гонорар певца Сергея Лазарева. Его слова приводит сайт «Страсти».

Медиаменеджер упомянул грядущий концерт музыканта в Тюмени, билеты на который достигают 10 тысяч рублей. По мнению шоумена, Лазарев полностью оправдывает такую стоимость.

«Конечно, оправдывает. Во-первых, он популярен. Можно сказать, что на сегодняшний день он, Оля Бузова и еще пара артистов — номер один в российском шоу-бизнесе. Молодежь на него идет просто табунами, билеты расхватывают в два счета. То есть условно за 1−1,5 месяца уже ни одного билета не будет на концерт Сережи Лазарева», — поделился Дворцов.

Продюсер также высказался о гонорарах артиста. По данным Дворцова, бывший участник группы Smash получает внушительные гонорары за корпоративные и частные выступления.

«На данный момент его гонорар за концерт составляет 2 млн рублей. Цена за корпоратив — 3,6 млн рублей. <…> Я считаю, что это нормально, потому что он является артистом высокого уровня. Он делает шоу на уровне, у него сильная энергетика. Отрабатывает свои концерты на 10 баллов», — резюмировал шоумен.

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