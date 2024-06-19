Два нервных срыва и паническая атака: Бьянка отменила концерты в Германии из-за горе-организаторов

В Германии отменены три концерта певицы Бьянки (настоящее имя Татьяна Липницкая) по инициативе артистки. Причиной этому стал непрофессионализм организаторов, заявила звезда.

Бьянка рассказала о случившемся в гневном посте в социальных сетях. Певица отметила, что организаторы пренебрежительно отнеслись к ней и ее команде, не сумев выполнить условия райдера.

Исполнительница объяснила, что заказчики не забронировали рейс для более удобного перелета: певице и ее команде дали самые дешевые авиабилеты на 14 часов без откидной спинки и питания на борту. Также организаторы предоставили артистке гостиницу класса две «звезды» с номером в 10 кв. метров, где ей пришлось краситься с визажистом на кровати за неимением другого места.

«В гримерке на площадках неоднократно находились посторонние люди, которые едят и пьют частично поставленный райдер для меня и моего коллектива при мне и когда я работаю на сцене», — объяснила Липницкая.

Певице пришлось покупать обратные билеты себе и команде за свой счет, чтобы вернуться в Москву. По итогу полета, который продлился 25 часов, у звезды случилось два нервных срыва и паническая атака. Она также добавила, что организаторы не принесли ей извинений.

Ранее певица Бьянка призналась, что планирует похудеть до 55 килограммов.