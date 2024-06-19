В Тюмени продают билеты на концерт певца Сергея Лазарева за 10 тысяч рублей

В Тюмени билеты на концерт певца Сергея Лазарева продают за 10 тысяч рублей. За эти деньги можно приобрести места в первых рядах. Об этом сообщает 72.ru.

Выступление артиста состоится зале тюменской филармонии. И чтобы увидеть Сергея вблизи, поклонники должны будут отдать 10 тысяч рублей. Однако есть билеты и по приемлемой стоимости. Источник узнал, что задние ряды можно занять за 2 тысячи рублей – это балкон. За партер же придется отдать от 2,5 тысячи рублей.

Приезд певца в город ожидают 5 ноября.

Отметим, что Сергей Лазарев объявлял о паузе в карьере после теракта в «Крокусе». Однако спустя время артист возобновил концертную деятельность. Кроме того, он активно посещает светские мероприятия и съемки телевизионных шоу.

К слову, Лазарев известен в России своими хитами, участием в международном конкурсе «Евровидение», а также победой в проекте «Маска». У Сергея большое количество музыкальных наград, а также своя фанбаза.

Ранее Полина Гагарина заявила, что отказалась петь дуэтом с Сергеем Лазаревым.