Мужской чек-ап: какие анализы нужно регулярно сдавать до 40 лет

По данным исследований, мужчины обращаются к врачам на 20% реже женщин. Испытывая недомогание, они списывают его на усталость и стресс, ищут информацию в интернете или спрашивают у знакомых, пренебрегая обращением к специалисту. Не стоит забывать и о вредных привычках: курение, алкоголь, редкие физические нагрузки и отсутствие сбалансированного питания. Узнали у кандидата медицинских наук, врача уролога-андролога Валерия Котова и медицинского директора клинико-диагностической лаборатории «ДиаЛаб» Ольги Артемьевой, в каком возрасте мужчине следует уделить особое внимание на определенные показатели.

Факторы риска здоровья мужского организма

В силу особенностей организма, мужчины подвержены болезням половой сферы — простатит, аденома предстательной железы, эректильная дисфункция, андрогенный дефицит, бесплодие и даже рак предстательной железы.

К факторам риска нужно отнести и сердечно-сосудистые заболевания: инфаркты, инсульты, гипертоническая болезнь. А также нарушения метаболизма: ожирение, сахарный диабет, подагра. Далее идут болезни органов пищеварения и бронхолегочной системы.

Чек-ап

С точки зрения андролога, до 40 лет мужчине при отсутствии жалоб необходимо ежегодно:

• измерять артериальное давление,

• сдавать общий анализ крови и мочи,

• определять уровни глюкозы, холестерина, тестостерона в крови и индекс массы тела.

Также специалисты рекомендуют до 25 лет хотя бы однократно сдать спермограмму. Это нужно для оценки репродуктивного статуса. После 40 лет добавляется онконастороженность и к вышеперечисленным анализам добавляется простатспецифический антиген (ПСА) и УЗИ предстательной железы раз в два года, чтобы узнать о возможном наличии рака предстательной железы или исключить его. Помимо этого, рекомендуется регулярно проходить медицинские осмотры.

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