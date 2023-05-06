До, во время или после овуляции: как рассчитать удачные дни для зачатия

Зачатие – невероятно сложный механизм и для его успеха необходимы определенные условия. Поговорили с кандидатом медицинских наук, врачом урологом-андрологом Валерием Котовым и медицинским директором клинико-диагностической лаборатории «ДиаЛаб» Ольгой Артемьевой, как увеличить шансы на беременность.

По словам специалистов, в первую очередь стоит обратить внимание на частоту половых актов – не реже 2-3 раз в неделю. Почему именно такая цифра? Не лучше ли предпринимать попытки зачатия в день овуляции? И как найти тот самый день с высоким шансом партнерши забеременеть? На этом этапе будущие родители сталкиваются с заблуждениями. Наибольшая вероятность зачать ребенка, согласно исследованиям, за 2-3 дня до овуляции, а вот в день выхода зрелой яйцеклетки она падает. В путях женщины сперматозоиды живут до 5 дней. В течение этого времени они претерпевают структурные изменения и начинают по-особенному двигаться, подчеркивают врачи.

«2-3 половых акта в неделю – оптимальное число для зачатия. В какой бы день у женщины не произошла овуляция, качественные созревшие сперматозоиды смогут достичь яйцеклетку. Чаще сексом лучше не заниматься – при ежедневных половых актах концентрация сперматозоидов снижается, при этом увеличивается число еще не созревших. Реже тоже не стоит – увеличится число «плохих сперматозоидов», а также различных токсичных веществ», - отмечают эксперты.

Врачи советуют после окончания менструации именно 2-3 половых акта в неделю и так до следующих месячных. Регулярность – важный пункт, поскольку вероятность естественного зачатия очень невелика. Именно по этой причине специалисты дают парам 1 год для наступления самостоятельной беременности.

Рекомендации андролога мужчине

Цикл созревания сперматозоида длится около 3-х месяцев. Поэтому, как минимум за это время, а иногда и за полгода до предполагаемого зачатия необходимо вести здоровый образ жизни. Рождение здорового ребенка зависит от качества сперматозоидов мужчины, ведь они несут генетическую информацию будущего отца.

Здоровый образ жизни:

• Избегать частого посещения саун, бань, производственных вредностей, которые могут приводить к повышению температуры в мошонке – это негативно влияет на созревание сперматозоидов. Нижнее белье должно быть свободным, не синтетическим.

• Ограничить, а лучше прекратить курение, в том числе и электронных сигарет, исключить пассивное курение. Это доказанные факты во многих исследованиях. Влияние этих факторов может быть не только на уровне концентрации и подвижности, но на уровне хромосомного аппарата сперматозоида.

• Исключить употребление алкоголя. Даже одна доза повлияет на качество сперматозоидов, чаще всего встречается нарушение целостности хромосомы. Отмечу, что яйцеклетка способна «исправлять» некоторые разрывы. Но с большим количеством разрывов она не справится.

• Лишний вес. Окружность талии мужчины должна составлять не более 94 см. Дозированная физическая активность без перенапряжения.

• Избегать стресса и спать не менее 7-8 часов в сутки. Организм должен быть в состоянии производить качественные сперматозоиды.

• Сбалансированная здоровая пища. Она должна в равных долях состоять из растительной и животной пищи. После консультации со специалистами и по результатам анализов можно дополнить свои рацион витаминами и микроэлементами.