50% здоровья будущего ребенка зависит от отца: как мужчине подготовиться к зачатию

Планирование ребенка и беременность – важнейший этап в жизни каждой пары, требующий серьезного подхода. Современный ритм жизни ускоряется, но в погоне за достижениями и заработком мужчине не стоит забывать и о своем здоровье. Человеческий организм не настолько прочный, как кажется на первый взгляд. Здоровье может дать трещину в самый неподходящий момент. Выяснили у кандидата медицинских наук, врача уролога-андролога Валерия Котова и медицинского директора клинико-диагностической лаборатории «ДиаЛаб» Ольги Артемьевой, какие обследования необходимо проходить перед планированием ребенка.

Здоровый мужчина – это здоровое продолжение рода. 50% здоровья будущего ребенка зависит от отца, так что не стоит забывать о подготовке к зачатию. Что необходимо :

2 спермограммы с интервалом в 14 дней и MAR-тест. Сдавать этот анализ лучше в специализированных лабораториях в клиниках репродуктивного здоровья или в центрах ЭКО. Он позволяет узнать количество, качество и подвижность спермотозоидов.

К сдаче анализа нужно подготовиться:

• воздержаться от эякуляции 3-4 дня. Это касается как мастурбации, так и половых контактов

• за 5-6 дней не пить никакой алкоголь

• до процедуры не сидеть в горячей ванне, ограничить посещение бань и саун

• в течение 1-2 недель не пить антибиотики, если лечение необходимо, то перенесите дату сдачи анализа

• ограничиться от источников стресса и убрать тяжелые занятия спортом.

• при перенесенном заболевании, вроде гриппа или ОРВИ, стоит отложить поход к врачу на 2 недели.

Помимо этого, по словам специалистов, мужчине необходимо сдать анализы крови на сифилис, разные гепатиты, ВИЧ. А также сдать ПЦР – исследование «Андрофлор» (мазок).

Этот анализ позволяет не только найти или исключить возбудителей инфекций и ИППП, но и проанализировать условно-патогенные микроорганизмы мочеполового тракта, а также комплексно оценить микрофлору урогенитального тракта. Их наличие в анализе может определить скрытую инфекцию и назначить терапию.

Для исследований у мужчин, как правило, берут соскоб с головки полового члена, соскоб из уретры, мочу, секрет простаты и эякулят.

«Не менее важно и проверить гормоны. Одна из главных задач – репродукция – функция, которая обеспечивает оплодотворение и зачатие. Потеря либидо или его снижение, бесплодие и эректильная дисфункция могут быть связаны с нарушениями гормонального профиля. Мужчине рекомендовано проверять гормоны гипофиза, щитовидной железы и конечно же тестостерон», - подчеркивают эксперты.

В первую очередь мужчине стоит обратить внимание на:

• фолликулостимулирующий гормон (ФСГ)

• тиреотропный гормон (ТТГ)

• пролактин

• общий и свободный тестостерон, а также его индекс

• эстрадиол

• связывающий половые гормоны глобулин (ГСПГ)

• лютеинизирующий гормон (ЛГ)

Данный профиль может включать большее количество исследований по показаниям врача. С результатом обследований мужчина приходит на консультацию андролога. Врач при необходимости может скорректировать лечение и дать рекомендации по улучшению параметров эякулята.

«Начинать обследование лучше одновременно с супругой. Так вы не потеряете драгоценное время и приблизите наступление беременности», - заключили специалисты.

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